Стало известно, куда везло российское оружие перехваченное США судно

Стало известно, куда направлялось перехваченное США судно с российским оружием / @US5thFleet

ВМС США перехватили в Аравийском море судно, которое перевозило из Ирана в Йемен российское оружие - тысячи автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и противотанковых ракет.

Представитель Министерства обороны США сообщил Associated Press, что судно прибыло из Ирана - несмотря на то, что с 2015 года Совбез ООН ввел эмбарго на поставки оружия хуситам. Миссия Ирана при ООН не сразу ответила на запрос о комментарии, однако отмечается, что в прошлом Тегеран отрицал передачу повстанцам оружия, передает ABC News.

На борту судна было обнаружено 3000 китайских автоматов Type 56 (разновидность автомата Калашникова), сотни крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, а также десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, несколько сотен реактивных гранатометов, оптические прицелы.

США и другие страны пытаются положить конец конфликту в Йемене, который привел к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире.

Отметим, война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану.

Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Зато Иран поддержал хуситов.

В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

Перехват судна с российским оружием – о чем сообщалось ранее:

В Аравийском море американский крейсер USS Monterey задержал судно, на котором обнаружили российское оружие.

Военные США нашли на задержанном плавсредстве противотанковые ракеты производства РФ, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы,

Сообщается, что после досмотра американские военные изъяли десятки единиц различного оружия.

Справка

Аравийское море — окраинное море в северной части Индийского океана. Ограничено Аравийским полуостровом на западе и полуостровом Индостан на востоке.

На берегах Аравийского моря расположены: Сомали, Джибути, Йемен, Оман, Иран, Пакистан, Индия и Мальдивские острова.