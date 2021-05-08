Стало известно о переброске США десанта и военной техники в Эстонию

Десантная операция проводится в рамках крупнейших за 25 лет военных учений Swift Response.
Соединенные Штаты Америки перебросили в Эстонию более 700 военнослужащих 82-й дивизии Воздушно-десантных войск из Северной Каролины. Контингент и военную технику доставили на самолетах. Операция проводится в рамках самых крупных за 25 лет военных маневров Defender Europe.
Как сообщает ArmyTimes, военнослужащих вместе с военной техникой и снаряжениями перебросили в Эстонию в ночь на 8 мая. Причем операция проводилась в рамках условий, максимально приближенных к боевым. За десантированием американских военных наблюдала приехавшая в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Военные учения Swift Response в Эстонии являются составляющей маневров Defender Europe, которые называют крупнейшими учениями американской армии за последние четверть века. В них принимают участие 16 стран и 28 000 военных. Операции по десантированию также будут проведены в Болгарии и Румынии.Читайте такжеСМИ узнали о призыве премьера Чехии к ЕС в ответ на действия России
Задачей маневров Swift Response является отработка обороны эстонского государства в случае возникновения кризисных военных ситуаций.
Заявление Эстонии о военной провокации России
- В Главном штабе сил обороны Эстонии ранее заявили, что 7 мая Россия второй раз в течение недели нарушила воздушное пространство государства. Самолет Ил-76 с включенным транспондером провел около 1 минуты неподалеку от острова Вайндлоо.
- В Таллинне вызвали посла России в МИД Эстонии и вручили ему соответствующую ноту в связи со случившимся инцидентом. В эстонском военном ведомстве подчеркнули, что россияне уже в третий раз за этот год нарушили воздушное пространство государства.