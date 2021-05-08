Стало известно о переброске США десанта и военной техники в Эстонию

США планируют десантные операции в Болгарии и Румынии / Reuters

Соединенные Штаты Америки перебросили в Эстонию более 700 военнослужащих 82-й дивизии Воздушно-десантных войск из Северной Каролины. Контингент и военную технику доставили на самолетах. Операция проводится в рамках самых крупных за 25 лет военных маневров Defender Europe.

Как сообщает ArmyTimes, военнослужащих вместе с военной техникой и снаряжениями перебросили в Эстонию в ночь на 8 мая. Причем операция проводилась в рамках условий, максимально приближенных к боевым. За десантированием американских военных наблюдала приехавшая в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Военные учения Swift Response в Эстонии являются составляющей маневров Defender Europe, которые называют крупнейшими учениями американской армии за последние четверть века. В них принимают участие 16 стран и 28 000 военных. Операции по десантированию также будут проведены в Болгарии и Румынии.Читайте такжеСМИ узнали о призыве премьера Чехии к ЕС в ответ на действия России

Задачей маневров Swift Response является отработка обороны эстонского государства в случае возникновения кризисных военных ситуаций.

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