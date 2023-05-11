Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Не стоит недооценивать россиян"

Войны по своей природе непредсказуемы, но Украина уже доказывала, что может деоккупировать территорию, которая была под контролем россиян.

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Йенс Столтенберг заявил, что Россия потеряла большинство возможностей в ее войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывал получить нужные ему результаты на войне в Украине в течение нескольких дней, а сейчас идет уже 15-й месяц этого тяжелого для РФ противостояния. Это говорит о том, что в Кремле допустили большую стратегическую ошибку, однако недооценивать россиян не стоит. Такое мнение озвучил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Россия потеряла большинство возможностей в ее войне против Украины. Реальность подчеркивает большой разрыв между первоначальными намерениями Кремля и тем, что у нас есть сегодня, передает CNN.

Столтенберг отметил, что Путин не ожидал столь долгой по времени и объемам военной поддержки Киева со стороны союзников. Последним знаковым событием является недавно объявленная Соединенными Штатами помощь в размере 1,2 млрд долларов.

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Объявили о новом пакете поддержки 9 мая, когда в стране-агрессоре РФ отмечали День победы.

Хотя коллективный Запад оказывает Украине помощь, которая позволит ей деоккупировать территории, нельзя недооценивать подготовку России, считает генсек НАТО. Войны по своей природе непредсказуемы, но Украина уже доказывала, что может деоккупировать территорию, которая была под контролем россиян.

По словам Столтенберга, вооружение, которое Украина получила от стран НАТО, а также военные учения, в том числе девять хорошо обученных и оснащенных бригад, должны помочь освободить больше территории во время контрнаступления.

"Но не стоит недооценивать россиян. Линия фронта была статической долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Контрнаступление ВСУ

Военное руководство Украины по состоянию на сейчас еще не утвердило окончательный план контрнаступления украинских военных. Есть несколько вариантов того, как может происходить наступление, они сейчас в работе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, решение о том, как именно защитники Украины будут освобождать оккупированные территории, будет приниматься с учетом того, какой будет ситуация на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах 4 мая заявил, что Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка. Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон приложил все усилия для того, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления. По его словам, ВСУ получили почти всё, о чем просили, в частности бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы. Также были организованы учения для украинских бригад на территории других стран.

Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать больших потерь. По мнению чешского лидера, второго шанса провести контрнаступательную операцию у Сил обороны Украины в этом году не будет.

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