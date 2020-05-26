В РФ взбеленились от трейлера украинской игры о захвате Москвы Гитлером

Strategic Mind: Blitzkrieg/ скриншот из трейлера

Опубликованный во всемирной Сети рекламный трейлер к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg (разработчик ‒ киевская студия Starni Games) вызвал большой резонанс и негодование в России.

В видео показано окончание Второй мировой войны в жанре "альтернативная история" ‒ с победой нацистского Третьего Рейха и диктатором Адольфом Гитлером, принимающего парад на Красной площади в захваченной Москве.

В описании на YouTube-канале студии-разработчика отмечается, что игра уже доступна потребителям для покупки на онлайн-платформе Steam.

"Поклонники военных игр по всему миру получат возможность насладиться новой пошаговой стратегией Второй мировой войны с немецкой перспективой! В этом видео мы представляем часть внутриигрового сюжета после победы в битве под Москвой", – написали разработчики.

Сам факт выпуска трейлера вызвал негодование у российского сенатора и члена комитета СовФеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью местным СМИ рассказал ‒ такие проекты будут контролировать специальные надзорные органы. Кроме того, политик пригрозил уголовной ответственностью тем, кто будет распространять игру.

"Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию", – подытожил он.

Трейлер игры Strategic Mind: Blitzkrieg

Напомним, ранее, летом 2018 года, тогдашний руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о разработке специалистами учреждения о разработке специальной настольной игры, которая была посвящена сражениям Украинской повстанческой армии во время Второй мировой войны.