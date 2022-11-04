УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Танки с БТР, бронекатера и дроны: Пентагон объявил о новых поставках для ВСУ

4 ноября 2022, 17:50

Новый пакет военной помощи США Украине включает бронетехнику, катера и дроны, заявили в Пентагоне.

Украина, США
США объявили о новых поставках военной техники для Украины / Фото Reuters

В Соединенных Штатах Америки заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долларов, которая поможет отразить военную агрессию РФ.

Новый пакет военной помощи США Украине включает бронетехнику, катера и дроны, заявила заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Новая партия военной помощи США для Украины:

  • 45 отремонтированных танков Т-72;
  • ПВО Hawk;
  • 250 БТР M1117;
  • 40 бронекатеров;
  • 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Отмечается, что это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков. При этом ремонт половины из них покроют США.

Западная помощь для ВСУ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Другие новости:

новости США война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:20

Она уже близко: на Землю совсем скоро обрушится магнитная буря

18:16

"Мы сшибаем все самолеты": эксперт пояснил, почему Херсон не станет вторым МариуполемВидео

18:12

Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

17:50

Танки с БТР, бронекатера и дроны: Пентагон объявил о новых поставках для ВСУВидео

17:42

Почему без отключения света в Киеве и области не обойтись: объяснение экс-министра энергетикиВидео

Реклама
17:27

Сам захотел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали фаната московского ЦСКАВидео

17:26

Бунт из-за мобилизации: в Приморье готовят массовые акции неповиновенияВидео

17:12

Путин ляпал о нападении на Украину и вдруг назвал свой режим в России неонацистскимВидео

17:08

Пытали и казнили сотнями: западные эксперты назвали имена бучанских палачейВидео

17:05

Усидеть на двух стульях: Земфира на концерте поддержала украинцев, но призналась России в любвиВидео

16:59

РФ прячет ракеты на Курской АЭС, там могут быть и иранские дроны - ГУРВидео

16:51

Груз 200 для Белгородской области: ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантовВидео

16:39

Мобильным операторам свет не отключают: в Yasno объяснили, почему у украинцев исчезает связь без светаВидео

16:10

Путин собрался "вывезти" жителей Херсона и наловил в РФ воевать с Украиной 318 тыс. человекВидео

15:59

"Путин – изгой и аутсайдер": в ОП назвали "будущего лидера" РоссииВидео

15:57

Украина получит хорошие новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

15:52

Путин решил раздавать украденное в Украине зерно африканцам - Эрдоган

15:34

Разрезается перочинным ножом: в РФ мобилизованным выдали "пластмассовые" каскиВидео

15:28

В России умерла 41-летняя эстрадная певица

15:28

"Идут по трупам своих": российские оккупанты пытаются прорвать оборону в Луганской области - ГайдайВидео

Реклама
15:24

"Украинцы будут кормить черешней": Симоньян выдала отборный бред насчет путинской "денацификации"

15:09

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

14:59

Жителям Киевщины отключают воду: в ОВА предупредили о перебояхВидео

14:50

Россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне - РезниковВидео

14:49

"Тысячу двести раз говорил, планов нет": Лукашенко в истерике отрицает сценарий атаки на УкраинуВидео

14:43

Мог няньчить внуков, но поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали 59-летнего деда-оккупантаВидео

14:31

"Пойдет на безумные поступки": полковник ФСБ оценил вероятность ликвидации ПутинаВидео

14:30

ВСУ освободят Херсон и подойдут вплотную к Крыму – астролог предсказал события на фронте в ноябреВидео

14:25

"Диалог с Россией возможен": Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ

14:22

Россияне могут подорвать Каховскую ГЭС, если ВСУ пойдут в наступление на Крым - Свитан

14:01

Тест по рунам расскажет о том, чего сейчас вам не хватает для счастья

13:48

В Киеве отменили экстренные отключения светаВидео

13:45

Шольц – Си Цзиньпину: война России против Украины создает много проблем для мирового порядкаВидео

13:35

Два часа мощных взрывов: на Херсонщине уничтожили места расположений оккупантов РФВидео

13:21

Их бесят почти все: имена женщин со сложным характером, ненавидящих мужчинВидео

13:10

Грудь едва не разорвала платье: молодая жена Цекало показала сумасшедшее декольте

13:00

Гороскоп на завтра 5 ноября 2022: Девам – тайны, Весам – испытания судьбы, Стрельцам – успех в деньгахВидео

12:42

Конфликт между КНДР и Южной Кореей обостряется: в воздух подняли десятки военных самолетов

12:31

Обогреватели доставать рано: синоптик рассказала о погоде до конца осениВидео

12:30

"Котел в чистом виде": эксперт объяснил причину снятия флага с Херсонской ОГАВидео

Реклама
12:20

Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответВидео

12:15

Войскам РФ поставили задачу захватить Донбасс: ВСУ держат оборону и бьются с оккупантамиВидео

12:03

Как российские послы развели в Польше бомжатникмнение

11:49

"Запад не учел наш менталитет": Кудрявцева напомнила всем, как россиян объединяют убийства

11:48

Армия РФ развернула заградотряды для расстрела своих солдат - разведка Британии

11:47

236 млн грн только за 1,5 суток: Притула объявил результаты "мегасбора" и сказал, сколько техники купятВидео

11:45

"Самая большая крыса": блогерша рассказала о певице-предательнице Asti

11:24

Санкции Запада больно ударят по военным планам Путина против Украины и переизбранию – ReutersВидео

10:40

Армия Украины освободит Херсон уже в ноябре – ПионтковскийВидео

10:33

Wellboy жестко прокомментировал побег своего экс-продюсера-запроданца Бардаша в РоссиюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять