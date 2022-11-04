Танки с БТР, бронекатера и дроны: Пентагон объявил о новых поставках для ВСУ

США объявили о новых поставках военной техники для Украины / Фото Reuters

В Соединенных Штатах Америки заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долларов, которая поможет отразить военную агрессию РФ.

Новый пакет военной помощи США Украине включает бронетехнику, катера и дроны, заявила заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Новая партия военной помощи США для Украины:

45 отремонтированных танков Т-72;

ПВО Hawk;

250 БТР M1117;

40 бронекатеров;

1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Отмечается, что это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков. При этом ремонт половины из них покроют США.

Западная помощь для ВСУ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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