Танки, ЗРК Бук и войска: РФ перебрасывает на войну с Украиной новый армейский корпус – CIT

Новые войска оккупантов РФ не отличаются высоким боевым духом - CIT / Коллаж Reuters, Википедия

Страна-агрессор Россия перебрасывает третий армейский корпус на войну против Украины. В Ростовской области обнаружены составы с танками и зенитно-ракетными комплексами. Точно нельзя сказать, в каких районах могут быть задействованы новые подразделения. Однако уже известно, что хорошо оснащенные войска не отличаются желанием принимать участие в боевых действиях.

Как сообщают аналитики группы Conflict Intelligence Team, корпус был недавно сформирован в Нижегородской области. Разведчики зафиксировали составы с танками Т-80Б и Т-90 и зенитно-ракетными комплексами Бук, которые перевозились из Мулино на станцию Неклиновка Ростовской области.

Отмечается, что поезда отправились из Мулино 22 и 24 августа. Это сходится со временем отправки в Украину недавно созданного там третьего армейского корпуса.

По мнению специалистов, нельзя сказать точно, на каких конкретно направлениях Россия может применить данные резервы. Но от Неклиновки ближе всего Донецкий и Запорожский фронт.

В CIT, ссылаясь на инсайдерские источники, подчеркнули, что 3-й армейский корпус хорошо укомплектован военной техникой. Однако так называемые "добровольцы" особо не отличаются ни боевым духом с дисциплиной, ни желанием получить навыки владения такими машинами.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не собирается идти на уступки России по территориям. Киев опасается, что в таком случае война будет перенесена на будущее. Поэтому Украина намерена полностью восстановить свою территориальную целостность.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Этап может продлиться 2-3 месяца до зимы.

По его словам, продвижения войск не ожидается, однако стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В ГУР Минобороны считают осень определяющим периодом на войне. В сентябре-октябре может случиться активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев должна снизиться. Весной следующего года возможна новая острая фаза войны в Украине.

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