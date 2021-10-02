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Тела двух маленьких девочек и мальчика обнаружила бабушка: 26-летняя полячка задушила троих детей

2 октября 2021, 10:10

На первый взгляд, женщина любила своих детей: она часто публиковала их фото в соцсетях и рассказывала о том, насколько они для нее важны.

замученные дети, девочка
26-летняя полячка задушила троих детей / Reuters

Трагедия произошла в польском городе Люблин – там 26-летняя женщина задушила трех своих маленьких детей. Ее уже задержали и поместили в нейропсихиатрическую больницу, где она находится под надзором полиции.

Как сообщает wiadomosci.wp.pl, тела троих детей: 2-летней девочки, 4-летнего мальчика и 8-месячной девочки обнаружила их бабушка, которая приехала в гости к дочери.

Отмечается, что дети лежали на кровати и не подавали признаков жизни. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, однако спасти детей не удалось, они уже были мертвы.

Мать детей задержали. Она уже призналась в трех убийствах. Польские СМИ сообщают, что ранее 26-летняя женщина имела проблемы с наркотиками, ее партнер находится в тюрьме.

Известно, что в момент убийства мать была трезвой. Как отмечается, на первый взгляд, женщина любила своих детей: она часто публиковала их фото в соцсетях и рассказывала о том, насколько они для нее важны.

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1 октября женщину допросили и сообщили ей о трех обвинения. Каждое из них карается от 8 лет до пожизненного заключения.

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