В России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили

Анастасия Хорольская была найдена мертвой в своей квартире / Фото ВКонтакте

В России нашли мертвой солистку рок-группы Harley и блогера из Tik Tok Анастасию Хорольскую. Девушка была задушена.

Инцидент произошел в городе Кыштым Челябинской области. Тело 24-летней певицы в ванной комнате обнаружила ее бабушка, передает 74.ru.

В полиции сообщили, что гибель девушки носит криминальный характер. Причиной смерти могло стать удушение.

Кроме того, на теле рок-певицы обнаружили следы избиения. В квартире были открыты окна, исчез телевизор и ключи. По словам соседей, криков о помощи они не слышали.

Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве Хорольской задержали в Челябинске. Им оказался 23-летний знакомый девушки. После убийства парень скрывался от полиции в другом городе. Задержанный житель Кыштыма ранее судим за кражу.

Реклама

"Он во всем сознался, рассказал, что познакомился с потерпевшей несколько недель назад, вместе распивал с ней спиртное", — пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отметим, Анастасия Хорольская выступала в арт-клубе с музыкантами. Также девушка вела свой блог в социальной сети TikTok. У нее было несколько тысяч подписчиков. Для TikTok девушка отыгрывала в роликах сценки из старых фильмов.

Как сообщал Главред, в августе в Харьковской области обнаружили тело Виктории Лукашовой, которая пропала после отдыха с компаний Вяловском водохранилище. Тело 22-летней харьковчанки обнаружили на этом же водоеме.