"Терпи, моя красавица": глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борща

Мария Захарова / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич иронически прокомментировал слова спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

В своем Twitter он напомнил представителю российского внешнеполитического ведомства фразу президента РФ Владимира Путина.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – написал Ринкевич в ответ на возмущения Захаровой.

Как известно, в феврале 2022 года Путин заявил Владимиру Зеленскому, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет и добавил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Напомним, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны.

Таким образом, блюдо официально признали украинским.

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