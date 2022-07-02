"Терпи, моя красавица": глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борща

Эдгар Ринкевич ответил на возмущение Марии Захаровой решением ЮНЕСКО.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич иронически прокомментировал слова спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.
В своем Twitter он напомнил представителю российского внешнеполитического ведомства фразу президента РФ Владимира Путина.
"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – написал Ринкевич в ответ на возмущения Захаровой.
Как известно, в феврале 2022 года Путин заявил Владимиру Зеленскому, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет и добавил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
Напомним, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны.
Таким образом, блюдо официально признали украинским.
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