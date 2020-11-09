Трамп собрался снова баллотироваться в президенты США - СМИ

Трамп снова хочет стать президентом / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на повторный срок, думает о том, чтобы участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Как сообщает издание Axios​, он уже сообщил об этом своим советникам

"Это свидетельство того, что Трамп понимает, что проиграл выборы 2020 года Джо Байдену – даже когда продолжает нагло настаивать на том, что он настоящий победитель", - пишет издание.

Однако представители избирательного штаба Дональда Трампа пока не предоставили комментариев по этому вопросу.

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После первых результатов выборов президента 2020 Трамп начал заявлять о фальсификации и даже требовал остановить подсчет голосов. Трамп требовал остановить подсчет голосов.

Предвыборный штаб действующего президента и представители Республиканской партии уже подали судебный иск на результаты выборов Штаб Трампа в суде оспорит результаты выборов в Аризоне в округе Марикопа в штате Аризона.

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