Трамп собрался снова баллотироваться в президенты США - СМИ

Как сообщают источники, Трамп уже намерен баллотироваться в 2024 году в президенты США.
Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на повторный срок, думает о том, чтобы участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Как сообщает издание Axios, он уже сообщил об этом своим советникам
"Это свидетельство того, что Трамп понимает, что проиграл выборы 2020 года Джо Байдену – даже когда продолжает нагло настаивать на том, что он настоящий победитель", - пишет издание.
Однако представители избирательного штаба Дональда Трампа пока не предоставили комментариев по этому вопросу.
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После первых результатов выборов президента 2020 Трамп начал заявлять о фальсификации и даже требовал остановить подсчет голосов. Трамп требовал остановить подсчет голосов.
Предвыборный штаб действующего президента и представители Республиканской партии уже подали судебный иск на результаты выборов Штаб Трампа в суде оспорит результаты выборов в Аризоне в округе Марикопа в штате Аризона.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Действующего главу Белого дома просят начать подготовку к процессу передачи власти Джо Байдену.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.