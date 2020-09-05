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Трамп впервые высказался об отравлении Навального Новичком

5 сентября 2020, 07:21

Лидер США выразил сомнение, что Россия причастна к отравлению оппозиционера.

Дональд Трамп
Дональд Трамп высказался об отравлении Навального / Reuters

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" впервые прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам президента Соединенных Штатов Америки, этого не должно было случиться.

"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится", - сказал Трамп.

Также Трамп обратил внимание на след России в сложившейся ситуации.

"Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи", - добавил лидер США.

Читайте такжеНемецкие медики рассказали, как им удалось доказать отравление Навального НовичкомВ то же время Трам отметил, что не верить Германии нельзя.

"Судя по тому, что говорит Германия, это так", - резюмировал Трамп.

Отравление Навального – что было ранее:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 2 сентября, в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

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