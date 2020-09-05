Трамп впервые высказался об отравлении Навального Новичком

Дональд Трамп высказался об отравлении Навального / Reuters

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" впервые прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам президента Соединенных Штатов Америки, этого не должно было случиться.

"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится", - сказал Трамп.

Также Трамп обратил внимание на след России в сложившейся ситуации.

"Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи", - добавил лидер США.

Читайте такжеНемецкие медики рассказали, как им удалось доказать отравление Навального НовичкомВ то же время Трам отметил, что не верить Германии нельзя.

"Судя по тому, что говорит Германия, это так", - резюмировал Трамп.

Отравление Навального – что было ранее: