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Трамп забирает пальму первенства себе: первые результаты выборов президента США

Даяна Швец
6 ноября 2024, 02:56
282
Для победы на выборах кандидатам в президенты нужно не менее 270 выборщиков.
Трамп, Харрис
СМИ публикуют первые результаты выборов президента США / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, ОПУ

О чем идет речь:

  • В США в штатах Индиана и Кентукки уже закрылись участки
  • У Дональда Трампа пока 23 голоса избирателей, у Харрис - три

Первые избирательные участки закрылись на президентских выборах в США в штатах Индиана и Кентукки. Так, в двух американских штатах начался подсчет голосов избирателей. Сейчас там лидирует республиканец Дональд Трамп.

По прогнозам, у Дональда Трампа пока 23 голоса избирателей, у Харрис - три.

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Трамп лидирует в штате Индиана с 57,6%, у Харрис - 41,1%.

В Кентукки у Трампа 68,6%, у Харрис - 30,3%, обработано и там, и там менее 10% голосов, передает Associated Press.

Трамп во Флориде набирает 52% после подсчета 60% голосов, Харрис - 46%.

Данные CNN свидетельствуют, что Трамп побеждает в Индиане, Огайо, Неваде и Кентукки, Харрис - в Вирджинии, Нью-Хэмпшире, Северной Каролине и Вермонте. Пока что в Джорджии - результат одинаковый.

У Трампа пока что 23 голоса выборщиков, у Харрис - три.
У Трампа пока 23 голоса избирателей, у Харрис - три. / фото: экзит-полы США

Кроме этого, первые экзит-полы обнародовали в информагентстве Reuters. Данные экзит-пола по "шатким" штатам выглядят следующим образом:

  • Невада - 47% Трамп, 44% Харрис.
  • Аризона - 46% Трамп, 46% Харрис.
  • Джорджия - 46% Трамп, 49% Харрис.
  • Мичиган - 45% Трамп, 48% Харрис.
  • Висконсин - 44% Трамп, 47% Харрис.
  • Северная Каролина - 43% Трамп, 48% Харрис.
  • Пенсильвания - 47%, Трамп, 46%. Харрис.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Отметим, что это не официальные результаты голосования в указанных штатах.

Для победы на выборах кандидатам в президенты нужно не менее 270 выборщиков. Их количество разное в каждом штате в зависимости от численности населения.

Выборы в США - последние новости

Как известно, издание "Главред" уже сообщало первые данные выборов США. Стало известно, что почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.

Издание The Guardian также прогнозировало, что Трампу рекомендуют объявить о своей победе на выборах заблаговременно. Якобы кандидат ничего не потеряет, если сделает такое заявление раньше.

Также стало известно, что в Капитолий пытались зайти с огнем в руках. Именно поэтому на время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий.

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