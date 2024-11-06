Трамп забирает пальму первенства себе: первые результаты выборов президента США

О чем идет речь:
- В США в штатах Индиана и Кентукки уже закрылись участки
- У Дональда Трампа пока 23 голоса избирателей, у Харрис - три
Первые избирательные участки закрылись на президентских выборах в США в штатах Индиана и Кентукки. Так, в двух американских штатах начался подсчет голосов избирателей. Сейчас там лидирует республиканец Дональд Трамп.
По прогнозам, у Дональда Трампа пока 23 голоса избирателей, у Харрис - три.
Трамп лидирует в штате Индиана с 57,6%, у Харрис - 41,1%.
В Кентукки у Трампа 68,6%, у Харрис - 30,3%, обработано и там, и там менее 10% голосов, передает Associated Press.
Трамп во Флориде набирает 52% после подсчета 60% голосов, Харрис - 46%.
Данные CNN свидетельствуют, что Трамп побеждает в Индиане, Огайо, Неваде и Кентукки, Харрис - в Вирджинии, Нью-Хэмпшире, Северной Каролине и Вермонте. Пока что в Джорджии - результат одинаковый.
Кроме этого, первые экзит-полы обнародовали в информагентстве Reuters. Данные экзит-пола по "шатким" штатам выглядят следующим образом:
- Невада - 47% Трамп, 44% Харрис.
- Аризона - 46% Трамп, 46% Харрис.
- Джорджия - 46% Трамп, 49% Харрис.
- Мичиган - 45% Трамп, 48% Харрис.
- Висконсин - 44% Трамп, 47% Харрис.
- Северная Каролина - 43% Трамп, 48% Харрис.
- Пенсильвания - 47%, Трамп, 46%. Харрис.
Выборы президента США 2024 года
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Отметим, что это не официальные результаты голосования в указанных штатах.
Для победы на выборах кандидатам в президенты нужно не менее 270 выборщиков. Их количество разное в каждом штате в зависимости от численности населения.
Выборы в США - последние новости
Как известно, издание "Главред" уже сообщало первые данные выборов США. Стало известно, что почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.
Издание The Guardian также прогнозировало, что Трампу рекомендуют объявить о своей победе на выборах заблаговременно. Якобы кандидат ничего не потеряет, если сделает такое заявление раньше.
Также стало известно, что в Капитолий пытались зайти с огнем в руках. Именно поэтому на время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий.
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