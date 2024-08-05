Тысячи демонстрантов, беспорядки и побег премьера: Бангладеш охватила революция

Власти Бангладеш восстановили квоты на государственные должности для родственников ветеранов войны с Пакистаном, решение привело к массовым беспорядкам.

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Премьер Бангладеш сбежала из страны на фоне массовых антиправительственных протестов и беспорядков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая 15 лет была у власти, подала в отставку на фоне массовых антиправительственных протестов, спровоцированных восстановлением квот на государственные должности для родственников ветеранов войны с Пакистаном, и бежала из страны. Власть перешла к военным, которые заявили о намерении восстановить порядок и создать временное правительство.

Почему в Бангладеш вспыхнули протесты

Как сообщает BBC, в июле в одном из университетских кампусов студенты решили выступить против решения правительства вернуть 30% квоты на рабочие места для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Квоты отменили еще в 2018 году, но в июне вернули по решению суда. Студенты выступили с протестом, поскольку такое решения принято на фоне высокого уровня безработицы в Бангладеше.

Все привело к тому, что по всей стране вспыхнули протесты. Правительство решило их подавить путем жестких репрессий: ввели комендантский час, начали блокировать Интернет и связь.

В Бангладеш произошла революция / Скриншот YouTube

Тысячи демонстрантов ворвались в резиденцию премьера

В понедельник, 5 августа, протесты достигли своего пика. Тысячи демонстрантов ворвались в резиденцию премьера "Ганобхабану". В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, а премьер распорядилась выключить в стране мобильный интернет.

Во время беспорядков погибли люди. Приблизительно 300 человек.

Протесты достигли кульминации 5 августа / Скриншот YouTube

Смотрите видео, что происходит в Бангладеш:

Премьер Шейх Хасина бежала из страны

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая находилась у руля страны 15 лет, сбежала в Индию. Ее увезли на вертолете после того, как правительство потеряло контроль над охваченной беспорядками страной, пишет Sky News.

Многотысячная толпа ворвалась в резиденцию Хасина как раз после ее бегства.

Кто такая Шейх Хасина?

Шейх Хасина – премьер-министр Бангладеш. Она руководит страной с 2009 года. За 15 лет правления Хасина страна стала демонстрировать высокий уровень развития экономики и опередила в этом плане даже соседнюю Индию.

Впрочем, ее обвиняли в том, что Бангладеш достигает экономического развития ценой ущемления демократии и прав человека. Как утверждают критики, правлению Хасина характерны репрессии против политических оппонентов, СМИ и тех, кого правительство считает недоброжелателями.

Националистическая партия Бангладеш BNP не участвовала в выборах 2014 и 2024 годов, поскольку считала, что свободные и законные выборы при таком правлении в стране провести невозможно.

Хасина, в свою очередь, все обвинения отвергала.

Шейх Хасина - премьер Бангладеш, которая вместе с сетрой сбежала на вертолете в Индию / Википедия

Власть в Бангладеш в руках военных

По телевидению с обращением к нации обратился главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман. Военный объявил об отставке Хасина и анонсировал создание временного правительства, информирует Reuters.

"Страна переживает революционный период. Я обещаю вам всем, что справедливость наступит за все убийства и несправедливости. Мы просим вас верить в армию страны", - сказал высокопоставленный военный.

Он пообещал восстановить порядок.

"В Бангладеш сформируют временное правительство. Мы рассмотрим все ваши требования и восстановим мир в стране. Мы также восстановим порядок, если вы будете с нами сотрудничать. Пожалуйста, помогите мне, мы не сможем ничего добиться путем произвола и насилия", - процитировало его The Times of India.

Что известно о государстве Бангладеш?

Бангладеш – это государство в Южной Азии, бывший Восточный Пакистан. С трех сторон Бангладеш окружен Индией. С юга омывается водами Бенгальского залива, а на юго-востоке – граничит с Мьянмой.

Форма правления – парламентская республика. Главой государства формально является президент, однако его функции лишь декоративные и представительские. Реальная власть в руках у премьер-министра.

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