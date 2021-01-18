У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили

Задержание Навального не просто нарушение прав человека.
Будущий советник по нацбезопасности при избранном президенте США Джо Байдене Джейк Салливан заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.
Как написал в Twitter Джейк Салливан, задержание Навального не просто нарушение прав человека, а "вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан".
"Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности", - написал Салливан.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на слова американского политика.
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"Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, вечером, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию спустя четыре месяца после отсутствия. На пограничном контроле в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции его задержали.
Алексей Навальный вернулся в Москву - о чем ранее сообщал Главред:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
- Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.
- 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
- В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
- 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территорию России Алексея Навального намерены арестовать.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.