У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили

В США раскритиковали задержание Навального / Reuters

Будущий советник по нацбезопасности при избранном президенте США Джо Байдене Джейк Салливан заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

Как написал в Twitter Джейк Салливан, задержание Навального не просто нарушение прав человека, а "вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан".

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности", - написал Салливан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на слова американского политика.

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"Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала Захарова в своем Facebook.

Напомним, вечером, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию спустя четыре месяца после отсутствия. На пограничном контроле в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции его задержали.

Алексей Навальный вернулся в Москву - о чем ранее сообщал Главред: