В Кремле увидели 'позитивные сигналы' в победе Трампа: заговорили о сделке

В Кремле сообщили о сигналах из США, которые для России будут означать возможность налаживания двусторонних отношений.

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Какие отношения у Путина и Трампа / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Основные тезисы Пескова:

РФ хочет наладить отношения с США

Сдержится ли Трамп своих заявлений и планов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве увидели "позитивные" сигналы, учитывая избрание Дональда Трампа президентом США, когда речь идет о полномасштабном российском вторжении в Украину.

На вопрос о том, какие сигналы из США для России будут означать возможность налаживания двусторонних отношений, Песков заявил, что сейчас "сигналы положительные", говорится в материале "Европейская правда".

видео дня

"Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через соглашения. Что он может заключить сделку, которая выведет к миру. По крайней мере он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации", - добавил он.

В то же время представитель Кремля признал, что, в отличие от действующей администрации Джо Байдена, Трамп "менее предсказуем, и также, наверное, менее предсказуемым является, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании".

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Отношения США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин дал "сигнал" Трампу относительно переговоров о завершении войны, но есть условия. Диктатор заявил, что он открыт к дискуссиям, которые направлены на то, чтобы восстановить отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией. При этом ждут от США первого шага.

Президент Чехии Петр Павел сказал, какое соглашение по войне Трамп может заключить с Путиным. Он отметил, что поставок военной техники и финансовой помощи от Запада было недостаточно, чтобы Украина могла победить страну-агрессора Россию. Ситуация на фронте зашла "в определенной степени в тупик".

Андрей Золотарев рассказал, что Трамп может предложить Путину сделку по Украине. Дональд Трамп может предложить диктатору РФ сделку, чтобы остановить войну в Украине. Если Путин не согласится на условия Трампа, тогда США могут предоставить Украине максимальную поддержку.

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