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У Лаврова есть вторая "тайная семья": любовницу таскает по командировкам – СМИ

18 сентября 2021, 03:50
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Любовница главы МИД РФ Светлана Полякова оказывает влияние на назначения в министерстве.

Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лоббирует интересы бизнесмена Олега Дерипаски, который дает его любовнице и ее близким пользоваться своими частными самолетами, домами и отелями.

Как говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией и Важных историй, Лавров живет двойной жизнью.

Несмотря на официальный брак министра, который продолжается 50 лет , любовница Лаврова Светлана Полякова оказывает влияние на назначения в министерстве, живет в квартире за $10 млн в самом центре Москвы. Она владеет парком из дорогих автомобилей, а свою дочь обеспечила квартирой в Лондоне стоимостью 4,4 млн фунтов.

Отмечается, что вторая "семья" Лаврова летает вместе с ним в служебные командировки, хотя ее члены и не работают в МИД.

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Уточняется, что за это частично платит российский олигарх Олег Дерипаска. "Лавров и его семья много лет находятся на иждивении у олигарха. Он оплачивает им отпуск. Они летают на его самолетах. Они плавают на его яхте и живут в его домах", - утверждают авторы расследований.

При этом Лавров лоббирует интересы Дерипаски: помогал получить американскую визу, а когда у компании Дерипаски возник конфликт с властями Гвинеи, Лавров полетел туда решать вопрос и добился своего. Когда западные страны ввели против Дерипаски санкции, Лавров встал на защиту олигарха. "Лавров готов и мировую войну развязать ради спонсора своей семьи, сделав всех россиян заложниками интересов Дерипаски", - пишут расследователи.

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Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.

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