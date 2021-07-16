Внебрачная дочь Путина похвасталась фото в купальнике

Елизавета Кривоногих / Instagram/luizaroz_

Instagram-блогер Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, показала фото в купальнике.

Девушка обнародовала в своем Instagram снимки в раздельном купальнике зеленого цвета.

Отметим, что на фото Розова продемонстрировала свою фигуру стоя, а также сидя, акцентировав внимание на немного приспущенных плавках.

Напомним, ранее Луиза Розова выступила с диджейским сетом в московском баре Ровесник.

По свидетельству очевидцев, клуб был заполнен полностью, а очередь перед ним в Малом Гнездниковском переулке растянулась на сотни метров.

Реклама

Тем не менее пообщаться с Розовой ни зрителям, ни журналистам не удалось — охранники девушки оттеснили всех, а сам клуб оказался оцеплен сотрудниками Центра "Э".

Читайте такжеФото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника

Кроме того, Елизавета Кривоногих также публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.