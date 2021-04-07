У Лаврова резко отреагировали на участие США в переговорах по Донбассу

В МИД РФ подвергли критике США из-за политики Вашингтона в отношении Украины / Reuters

США реализует политику в отношении Украины, которая категорически не устраивает Россию. В такой ситуации участие Вашингтона в переговорах по Донбассу в рамках нормандского формата не представляется возможным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В комментарии РИА Новости российский дипломат сказал, что Штатам "нечего делать" в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе с политикой, которую демонстрирует Вашингтон.Читайте такжеКравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - подчеркнул Рябков в ответ на вопрос о том, возможно ли подключение США к нормандским переговорам по Донбассу.

США и переговоры по Донбассу