У Лаврова резко отреагировали на участие США в переговорах по Донбассу

В Москве не видят возможности подключения Вашингтона к нормандскому формату.
США реализует политику в отношении Украины, которая категорически не устраивает Россию. В такой ситуации участие Вашингтона в переговорах по Донбассу в рамках нормандского формата не представляется возможным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В комментарии РИА Новости российский дипломат сказал, что Штатам "нечего делать" в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе с политикой, которую демонстрирует Вашингтон.Читайте такжеКравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - подчеркнул Рябков в ответ на вопрос о том, возможно ли подключение США к нормандским переговорам по Донбассу.
США и переговоры по Донбассу
- Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинял Вашингтон в военной поддержке Киева. По его словам, Штаты усиливают наступательный потенциал Киева, что может привести к усилению вооруженного конфликта на Донбассе.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 4 апреля заявил, что у США есть право участия в переговорах по урегулированию российско-украинской вооруженной конфронтации на Донбассе. При этом Штаты являются страной-гарантом Будапештского меморандума.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 6 апреля рассказал о том, что Москва объяснила Вашингтону свою позицию по Донбассу. Россияне обвиняют США и Украину в провокациях.
- При этом Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений и якобы отрицании договоренностей по Донбассу. Также россияне утверждают, что Россия не стремится к провокациям на востоке украинского государства.