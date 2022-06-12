"У меня есть стиралка": литовский депутат "опустил" пропагандиста Соловьева

Владимир Соловьев / Medialeaks

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева, который предложил Литве захватить Смоленск.

В своем Twitter он высмеял российских оккупантов, которые в Украине занимаются массовым мародерством, в том числе бытовой техники.

Литовец отметил, что вторгаться в РФ он не собирается, так как стиральная машина у него уже есть.

Отметим, что ранее Малдейкис заявил, что если Россия отменит постановление о независимости Литвы, в ответ будет отменен договор 1634, который потребует вернуть республике захваченные территории.

В ответ Соловьев в своей программе устроил истерическое выступление, в котором призвал литовского политика вторгнуться в Россию и оккупировать Смоленск.

"Этот парень только что предложил мне вторгнуться в Россию! Нет, спасибо, у меня уже есть стиральная машина", – прокомментировал слова пропагандиста Малдейкис.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости постоянной военной базы НАТО в стране.

По его словам, это "абсолютно" необходимо для защиты страны от любой потенциальной российской агрессии.

Читайте также"Желаю поражения в войне против Украины": глава МИД Латвии потроллил россиян

Читайте еще: