"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног": в Бурятии рассказали об огромных потерях региона на войне

Среди бурят, которых страна-агрессор РФ бросает на войну против Украины "пачками", очень большие потери. Большое количество жителей Бурятии (республики в составе РФ) погибают на фронте, а выжившие возвращаются домой искалеченными.
Об этом рассказала местная жительница Бурятии, родственник которой поехал воевать в Украину "за компанию" со своими друзьями. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
По словам бурятки, в их регионе у всех кто-то или умер из-за участия в преступной войне РФ против Украины, или вернулся раненым.
"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног, кто-то лежит без половины головы", – рассказала она.
Ее родственник отправился на войну потому, что туда ехали его друзья, а еще в погоне за "хорошим заработком". То, что ради этого кровавого заработка он будет убивать невинных украинцев, бурята, похоже, не смущало. Но вернулся он с войны уже сам – все его друзья были ликвидированы, из роты осталось очень мало людей. Сам он был ранен в бедро.
"Он никогда не интересовался политикой, жил в деревне. Он пьет. Когда он приехал, мы ожидали, что он будет пить. Но он не пил неделю – он неделю плакал. Все его друзья были убиты, стерты в пыль", – рассказала бурятка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.
Напомним, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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