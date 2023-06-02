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Удар БПЛА под Курском: повреждены Су-34, уничтожен ЗРПК Панцирь-С1 – источник

Алексей Тесля
2 июня 2023, 20:56 обновлено 2 июня, 21:02
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В результате непроизвольного срабатывания ЗРПК "Панцирь-С1" были повреждены несколько частных домов.
Курск
Результаты взрывов в Курской области / Telegram

В Курской области в результате атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" было повреждено несколько боевых самолетов Су-34.

Кроме того, также был уничтожен российский ЗРПК "Панцирь-С1". Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала "Брати по Зброї".

В сообщении подчеркивается, что в результате непроизвольного срабатывания ЗРПК "Панцирь-С1" были повреждены несколько частных домов.

видео дня

"2 июня 2023 года во время ночной атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" в Курске несколько боевых самолетов Су-34 были повреждены, а ЗРПК "Панцирь-С1" полностью уничтожены", – сообщает источник.

При этом окончательное число поврежденных самолетов РФ еще уточняется.

  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram
  • "Бавовна" в Курской области
    "Бавовна" в Курской области Telegram

Напомним, ранее в центре Белгорода произошел взрыв и возгорание здания, где располагается региональное управление Федеральной службы безопасности, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, взрывчатку на административное здание сбросили с беспилотника. Крыша строения сильно повреждена, из нее валил дым, пишут российские СМИ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне атаки на Белгородскую область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.

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