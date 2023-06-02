Удар БПЛА под Курском: повреждены Су-34, уничтожен ЗРПК Панцирь-С1 – источник

В результате непроизвольного срабатывания ЗРПК "Панцирь-С1" были повреждены несколько частных домов.

https://glavred.info/world/udar-bpla-pod-kurskom-povrezhdeny-su-34-unichtozhen-zrpk-pancir-s1-istochnik-10475122.html Ссылка скопирована

Результаты взрывов в Курской области / Telegram

В Курской области в результате атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" было повреждено несколько боевых самолетов Су-34.

Кроме того, также был уничтожен российский ЗРПК "Панцирь-С1". Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала "Брати по Зброї".

В сообщении подчеркивается, что в результате непроизвольного срабатывания ЗРПК "Панцирь-С1" были повреждены несколько частных домов.

видео дня

"2 июня 2023 года во время ночной атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" в Курске несколько боевых самолетов Су-34 были повреждены, а ЗРПК "Панцирь-С1" полностью уничтожены", – сообщает источник.

При этом окончательное число поврежденных самолетов РФ еще уточняется.

Напомним, ранее в центре Белгорода произошел взрыв и возгорание здания, где располагается региональное управление Федеральной службы безопасности, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, взрывчатку на административное здание сбросили с беспилотника. Крыша строения сильно повреждена, из нее валил дым, пишут российские СМИ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне атаки на Белгородскую область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.

Другие новости: