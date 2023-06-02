Удар БПЛА под Курском: повреждены Су-34, уничтожен ЗРПК Панцирь-С1 – источник

В Курской области в результате атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" было повреждено несколько боевых самолетов Су-34.
Кроме того, также был уничтожен российский ЗРПК "Панцирь-С1". Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала "Брати по Зброї".
В сообщении подчеркивается, что в результате непроизвольного срабатывания ЗРПК "Панцирь-С1" были повреждены несколько частных домов.
"2 июня 2023 года во время ночной атаки ударными БПЛА по аэродрому "Восточный" в Курске несколько боевых самолетов Су-34 были повреждены, а ЗРПК "Панцирь-С1" полностью уничтожены", – сообщает источник.
При этом окончательное число поврежденных самолетов РФ еще уточняется.
Напомним, ранее в центре Белгорода произошел взрыв и возгорание здания, где располагается региональное управление Федеральной службы безопасности, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, взрывчатку на административное здание сбросили с беспилотника. Крыша строения сильно повреждена, из нее валил дым, пишут российские СМИ.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.
Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне атаки на Белгородскую область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.
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