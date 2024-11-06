Ударит ли Трамп по центру Москвы после победы на выборах: ответ Кулебы

Российский диктатор Путин начнет очень быстро реагировать на угрозы со стороны США, если будут приниматься конкретные решения, отметил Кулеба.

https://glavred.info/world/udarit-li-tramp-po-centru-moskvy-posle-pobedy-na-vyborah-otvet-kuleby-10611770.html Ссылка скопирована

Ударит ли Трамп по центру Москвы после победы на выборах США / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, скриншот из видео

Вкратце:

Трамп угрожал Путину ударами по центру Москвы в случае нападения на Украину

Кулеба объяснил, как такие запугивания и шантаж повлияют на Путина

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы угрожал Владимиру Путину ударом по центру Москвы в случае вторжения в Украину. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что такой подход характерен для Трампа. Он объяснил, какое влияние подобные запугивания и шантаж могут иметь на Путина.

По словам Кулебы, Трамп стремится проецировать собственную силу как внутри США, так и на международной арене.

видео дня

Кулеба отметил, что Трамп пытается показать, что он способен на то, чего, по его мнению, не удалось сделать Джозефу Байдену, а именно - остановить Россию.

"На Путина такие заявления сами по себе не действуют. Если пойдут конкретные решения от США, которые будут демонстрировать, что это заявление имеет свое развитие, тогда Путин начнет очень быстро реагировать. Мы знаем, что Путин способен давать заднюю, поэтому это лишь вопрос сильных решений", - отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Кулеба отметил, что хотя это заявление Трампа вызвало положительные отзывы среди украинцев, в дальнейшем могут появляться высказывания, которые для Украины будут менее приятными. Он посоветовал реагировать на такие заявления спокойно, даже если они вызовут определенное раздражение.

"Первое, я думаю, что мы все должны помнить, это то, что не нужно никого демонизировать или возводить в какой-то суперпозитивный культ", - добавил Кулеба.

Президентские выборы в США - что стоит знать / Инфографика Главред

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Выборы в США - кто победил на выборах США

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с фактической победой на выборах президента США, выразив надежду на решительные шаги и укрепление стратегического партнерства между Украиной и США.

Дональд Трамп объявил о своей победе лично, выступая перед сторонниками во Флориде, сообщает Fox News. Он отметил, что теперь станет и 45-м, и 47-м президентом США, обещая, что его новый срок будет "золотым веком" для страны.

Кандидат от демократов Камала Харрис пока не планирует обращаться к своим сторонникам по случаю завершения голосования. Как сообщает CNN, она выступит лишь 7 ноября, когда будет завершен подсчет голосов, которые продолжают поступать со всей страны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред