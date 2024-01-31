Угроза большой войны в Европе: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий и сроки

РФ может воспользоваться фактическим безвластием в США в 2024 году, не исключил Виктор Ягун.

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Виктор Ягун раскрыл планы РФ / колаж: Главред, фото: Facebook, Міноборони РФ

Страна-агрессор РФ способна только на гибридную атаку на восточном фланге НАТО, заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

"Они увязли в Украине, и параллельные военные действия станут самоубийством", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Генерал-майор СБУ считает, что Россия уже ведет гибридную войну против Запада - в агентурной, информационной, кибернетической и других сферах.

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"Мы уже видели провокации на границе с мигрантами и действия российских самолетов и кораблей, которые никому не отчитываются о своих маневрах в районе Балтийского моря. В подтверждение этому приведу интересный пример, о котором мало кто писал. Недавно россияне тестировали работу своего РЭБ в Калининградской области и полностью отключили от GPS Сувалкский коридор. Работа GPS критически важна для некоторых структур НАТО - они это уже начали понимать и переходят на Starlink. Так вот, если россияне применят средства радиоэлектронной борьбы из Калининграда и Беларуси, в Сувалкском коридоре вместе с GPS-сигналом могут исчезнуть Интернет и мобильная связь", - не исключил он.

Собеседник также считает, что Россия также может воспользоваться фактическим безвластием в США в период с 5 ноября 2024 года по 21 января 2025 года и атаковать страны Балтии.

"В Соединенных Штатах не смогут принимать определенные решения, а в Европе возникнут дискуссии. Возможно, Россия хочет использовать именно этот период, потому что другой возможности у нее уже не будет", - добавил Ягун.

Ранее эксперт дал прогноз о том, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения. Учения продемонстрируют способность Альянса быстро реагировать и развертывать войска для поддержки обороны Европы в случае потенциальной угрозы.

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