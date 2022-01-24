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Угроза вторжения РФ: НАТО перебрасывает корабли и истребители на Восток

24 января 2022, 13:14
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Члены НАТО объявили о переброске дополнительных сил на восточный фланг.

нато
НАТО направляет силы на Восток / nato.int

НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

В коммюнике на сайте НАТО отмечается, что за последние дни ряд членов НАТО объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении.

Поясняется, что у НАТО до 2014 года не было войск в восточной части альянса - вплоть до захвата Крыма Россией.

НАТО отправляет силы на Восток:

  • Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе;
  • Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию;
  • Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО;
  • США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса, уточняется в коммюнике;
  • Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Нидерланды также собираются отправить один корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.

Угроза вторжения РФ в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что по данным американской разведки Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения в Украину. Возможный план Москвы предусматривает атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом", чтобы использовать ситуацию как повод для атаки на украинское государство.

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Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные, согласно которым у границ украинского государства сосредоточено уже более 127 тысяч российских войск. Как полагают в ведомстве, Россия может нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

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