Уикенд в Дубае накрылся: Путин запретил старшей дочери покидать РФ

Мария Воронцова / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин запретил своей старшей дочери Марии Воронцовой отметить день рождения за границей с новым бойфрендом, ей пришлось остаться дома под охраной.

Дочь кровавого диктатора планировала отмечать 37-летие в одной из "дружественных стран", вероятно в Дубае, пишет Daily Mail.

Отмечается, что она планировала вылет со своим новым 33-летним бойфрендом Евгением Нагорным. Но покидать Россию ей было запрещено.

"Путин ответил категорическим отказом, усилив охрану Марии. По нашим данным, старшая дочь президента не планировала возвращаться в Россию", — говорится в сообщении российского Telegram-канал General SVR со ссылкой на источник в Кремле.

Как известно, ранее Воронцова была замужем за гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном и проживала за границей. Но она развелась с мужем и сейчас проживает в Москве. У Марии есть сын, которому недавно исполнилось восемь лет. Фаасен занимал высокие посты в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам "ближнего круга" Владимира Путина. Сейчас он отрицает свои отношения с дочерью российского президента.

Ранее внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

Читайте еще: