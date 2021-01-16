Украденная икона из Луганска: Босния цинично ответила на требование Украины

В Сараево призвали Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию".
Босния и Герцеговина требует от Украины предоставить доказательства о праве собственности на икону, которую глава президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
При этом Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в некомпетентности и в том, что МИД Украины продолжает "ложные обвинения" по поводу иконы, сообщает Rtrs.tv.
"Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельце", - говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в президиуме Босии и Герцеговины.
Там уверены, что Украина не предоставила такую информацию: "Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии".
Кроме того, в Офисе Додика призвали Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".
Додик настаивает, что историю об иконе сфабриковали в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.
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Скандал с украинской иконой в Боснии:
- Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинский икону XVIII века.
- В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине потребовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.
- По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.
- Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.