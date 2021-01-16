Украденная икона из Луганска: Босния цинично ответила на требование Украины

В Босии всплыла украденная в Украине икона / СРНА

Босния и Герцеговина требует от Украины предоставить доказательства о праве собственности на икону, которую глава президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

При этом Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в некомпетентности и в том, что МИД Украины продолжает "ложные обвинения" по поводу иконы, сообщает Rtrs.tv.

"Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельце", - говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в президиуме Босии и Герцеговины.

Там уверены, что Украина не предоставила такую ​​информацию: "Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии".

Кроме того, в Офисе Додика призвали Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".

Додик настаивает, что историю об иконе сфабриковали в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

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Скандал с украинской иконой в Боснии: