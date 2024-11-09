Украинские дроны поразили комбинат по производству боеприпасов на Тульщине - СМИ

На Алексинском химкомбинате производятся боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса.

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Украинские дроны поразили комбинат по производству боеприпасов на Тульщине / коллаж: Главред, фото: Pixabay, скрин

Коротко:

Дроны СБУ и ССО поразили на Тульщине комбинат, где производятся боеприпасы

Местные жители слышали взрывы и видели движение пожарных автомобилей

Украинские беспилотники поразили Алексинский химкомбинат в Тульской области страны-агрессора России, который производит для российской оккупационной армии порох и боеприпасы.

Удар был нанесен дронами Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в спецслужбах.

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В разных областях РФ с 21:30 пятницы, 8 ноября, объявляли воздушную тревогу из-за пролетов дронов. А около трех часов ночи жители Тульской области начали писать в сети, что произошла атака на химкомбинат. Местные жители слышали взрывы и видели пожарные машины, которые ехали на место происшествия.

Алексинский химический комбинат входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Тульскую область в ночь на 9 ноября. Россияне заявили о работе ПВО из-за воздушной атаки на область.

Взрывы в РФ - последние новости

Ранее в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ. 6 ноября, украинский самолет A-22s компании "Аэропракт", управляемый украинской разведкой, нанес удар по Каспийской флотилии РФ за 700 миль от линии фронта. Согласно заявлениям украинских чиновников, взрыв повредил три корабля, включая два фрегата класса "Гепард" - крупнейшие корабли флота, а также меньший корвет "Буян".

Позже Главред сообщал, что аналитик назвал вероятную цель атаки по Каспийской флотилии РФ. Оккупанты используют морские платформы флотилии во время атак по Украине.

Также сообщалось, что сразу три НПЗ в России частично остановили работу. России не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.

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