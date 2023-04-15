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"Украинские заложники" и сгоревший самолет: что происходит в Судане после попытки переворота

Алексей Тесля
15 апреля 2023, 19:16 обновлено 15 апреля, 19:22
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Находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти, рассказали в МИД.
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В Судане произошла попытка госпереворота / Скриншот Facebook/Rasd Sudan Network

В министерстве иностранных дел прокомментировали появившуюся информацию о том, что в Судане в ходе попытки государственного переворота украинские граждане якобы оказались в заложниках.

Распространенная в СМИ информация о якобы захвате украинских заложников в столице Судана г. Хартум не подтверждается, находящихся в аэропорту членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти, сообщил Интерфакс-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Информация о захвате украинских заложников не подтверждается. Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. В настоящее время они находятся в безопасном месте. О них заботится украинский почетный консул в Судане", — рассказал представитель МИД.

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Он подчеркнул, что МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Что известно о сгоревшем самолете авиакомпании SkyUp

Вместе с тем украинская авиакомпания SkyUp сообщила о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов, находящихся в аэропорту столицы Судана Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В то же время сообщается, что все сотрудники компании, находящиеся в Судане, в безопасности.

"36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", — указывается в сообщении.

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В Судане сгорел самолет SkyUp / Скриншот

Попытка госпереворота в Судане

Как сообщалось, в Хартуме возник конфликт между служащими регулярной армии Судана и Силами быстрого реагирования. Звуки стрельбы и взрывы слышны в субботу в столице Судана Хартуме, передают арабские СМИ.

По их данным, противостояние возникло между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования, командование которых обвинило военнослужащих в захвате их базы в одном из предместий на юге Хартума.

Кроме того, поступает информация о том, что служащие Сил быстрого реагирования находятся на территории международного аэропорта в Хартуме, который, согласно данным СМИ, приостановил работу.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Судан в связи с обострением ситуации с безопасностью, а тем, кто там находится - избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.

Больше новостей:

МИД Украины Судан госпереворот SkyUp захват заложников Олег Николенко
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