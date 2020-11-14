В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе

Страны начали отдавать друг другу тела погибших.
В Армении заявили, что жертвами военного конфликта в Нагорном Карабахе стали более 2300 армянских военнослужащих.
Как заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, между противниками стартовал обмен телами погибших солдат.
"На данный момент судмедэкспертизу прошли тела 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", — написала она.
По словам спикера, процесс обмена телами военных между Баку и Ереваном продолжается, поэтому окончательное число погибших пока неизвестно.
Обмен телами погибших в Нагорном Карабахе начался накануне, 13 ноября. В России заявили, что жертвами военного конфликта в регионе стали не менее четырех тысяч человек.
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Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.
В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки.