В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе

Армения сообщила первые данные о потерях в Нагорном Карабахе / Reuters

В Армении заявили, что жертвами военного конфликта в Нагорном Карабахе стали более 2300 армянских военнослужащих.

Как заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, между противниками стартовал обмен телами погибших солдат.

"На данный момент судмедэкспертизу прошли тела 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", — написала она.

По словам спикера, процесс обмена телами военных между Баку и Ереваном продолжается, поэтому окончательное число погибших пока неизвестно.

Обмен телами погибших в Нагорном Карабахе начался накануне, 13 ноября. В России заявили, что жертвами военного конфликта в регионе стали не менее четырех тысяч человек.

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