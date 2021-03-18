В Австрии вспыхнул скандал из-за полета канцлера на самолете Фирташа

Дмитрий Фирташ / Reuters

Возвращаясь с официальных переговоров в Израиле канцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, который вероятно принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Курц вместе с австрийской делегацией использовал арендованный частный самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK, пишет австрийское издание ZackZack.

В материале австрийских журналистов подчеркивается, что после высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.

В офисе канцлера Австрии уже прокомментировали ситуацию с перелетом Курца из Израиля. Там подчеркнули, что самолет был заказан для канцлера, что является "стандартным процессом".

"Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения", - заявили в канцелярии Курца.

Журналисты пишут, что в соглашении, заключенным между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG, последняя отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.

В свою очередь PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп заявил изданию, что самолет принадлежит "компании, которую можно отнести к Фирташу, но которая управляется автономно третьей стороной".

Дело Дмитрия Фирташа: