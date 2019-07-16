Экстрадицию Фирташа в США отложили до зимы

Экстрадиция Фирташа откладывается / Reuters

Во вторник, 16 июля, Верховный суд Австрии дал добро на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

По информации, такое решение было оглашено в зала судебных заседаний Дворца правосудия в Вене.

Чуть позже стало известно, что экстрадиция Фирташа в США затягивается и произойдет не раньше начала зимы этого года.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", - рассказала пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн, передает Голос Америки.

Отметим, в США Фирташа обвиняют во взяточничестве и создании преступного сообщества. В Украине же полиция подозревает бизнесмена в завладении средствами Нацбанка в особо крупном размере.

Читайте такжеСуд ЕС разрешил экстрадицию Фирташа в США: защита олигарха нацелилась на АвстриюРанее сообщалось, 21 февраля 2017 года в австрийской Вене Высший земельный суд разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.