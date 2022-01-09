В Бразилии на озере Фурнаш на туристов обрушилась часть скалы

Каменная глыба неожиданно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок.
На юго-востоке Бразилии, неподалеку от города Капитолиу, штат Минас-Жерайс, на озере Фурнаш на туристические лодки обрушилась часть скалы. Погибли, по меньшей мере, 7 человек. Трое пропали без вести, 32 человека получили ранения. Девять человек с серьезными ранениями попали в больницу.
Как сообщает BBC, трагический инцидент произошел в момент, когда туристы наблюдали за водопадом на озере Фурнаш. Неожиданно каменная глыба оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну над озером.
Погибли, по меньшей мере, 7 человек. Трое пропали без вести. Получили ранения 32 человека. Девять людей с серьезными ранениями госпитализированы.
Предположительно, одна из моторных лодок могла затонуть. Другие смогли спастись.
В полиции журналистам заявили, что еще три лодки пострадали в результате падения камней.
Момент обрушения скалы попал на видео.
Известно, что в течение двух недель до этого момента в штате Минас-Жерайс шли проливные дожди. Как утверждают спасатели, из-за этого обрушилась скала.
Спикер службы спасателей штата Педру Аихара сказал CNN Brasil, что спасательные работы будут продолжаться, по крайней мере, до понедельника. Работы могут быть продолжены.
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