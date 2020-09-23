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В центр Минска стягивают силовиков: подозревают тайную инаугурацию Лукашенко

23 сентября 2020, 10:42

Согласно белорусскому законодательству, крайняя дата для вступления Лукашенко в должность президента страны - 9 октября.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

С самого утра 23 сентября в Минске в районе Дворца независимости и выставочного зала БелЭкспо, где проходят крупные государственные и международные мероприятия, местные жители заметили военные грузовики и большое количество силовиков, в том числе и представителей роты почетного караула.

Минчане подозревают проведение тайной церемонии инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет TUT.BY.

news.tut.by
news.tut.by

Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко.

"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт РИА Новости.

Согласно белорусскому законодательству, крайняя дата для вступления Лукашенко в должность президента страны - 9 октября.

Ранее телеграм-канала Nexta сообщал, что Лукашенко готовится провести инаугурацию в воскресенье, 27 сентября.Читайте такжеЛукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской

Напомним:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста.
  • Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу.

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