В центр Минска стягивают силовиков: подозревают тайную инаугурацию Лукашенко

Александр Лукашенко / УНИАН

С самого утра 23 сентября в Минске в районе Дворца независимости и выставочного зала БелЭкспо, где проходят крупные государственные и международные мероприятия, местные жители заметили военные грузовики и большое количество силовиков, в том числе и представителей роты почетного караула.

Минчане подозревают проведение тайной церемонии инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет TUT.BY.

news.tut.by

news.tut.by

Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко.

"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт РИА Новости.

Согласно белорусскому законодательству, крайняя дата для вступления Лукашенко в должность президента страны - 9 октября.

Ранее телеграм-канала Nexta сообщал, что Лукашенко готовится провести инаугурацию в воскресенье, 27 сентября.Читайте такжеЛукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской

Напомним: