В центр Минска стягивают силовиков: подозревают тайную инаугурацию Лукашенко

Согласно белорусскому законодательству, крайняя дата для вступления Лукашенко в должность президента страны - 9 октября.
С самого утра 23 сентября в Минске в районе Дворца независимости и выставочного зала БелЭкспо, где проходят крупные государственные и международные мероприятия, местные жители заметили военные грузовики и большое количество силовиков, в том числе и представителей роты почетного караула.
Минчане подозревают проведение тайной церемонии инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет TUT.BY.
Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко.
"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт РИА Новости.
Согласно белорусскому законодательству, крайняя дата для вступления Лукашенко в должность президента страны - 9 октября.
Ранее телеграм-канала Nexta сообщал, что Лукашенко готовится провести инаугурацию в воскресенье, 27 сентября.Читайте такжеЛукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской
Напомним:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста.
- Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу.