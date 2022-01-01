В египетской Хургаде выпал снег с градом

Температура воздуха снизилась до 20 градусов тепла. Улицы города покрыты снегом и градом.
В популярном курортном египетском городе Хургада на Новый год 1 января выпал град и снег.
Соответствующие кадры появились в соцсетях.
Куски льда размером в несколько сантиметров, некоторые - как перепелиное яйцо. Осадками засыпаны пляжи города, а также балконы, террасы домов и отелей.
В одной из гостиниц град побил стекла и крышу.
Температура воздуха уже снизилась до +20 градусов.
Напомним, ранее в курортном городе Египта Асуан было зафиксировано нашествие ядовитых скорпионов. Оно случилось из-за сильных штормов и уже убили своими укусами трех человек.
Чем известна Хургада
Как пишет Википедия, Хургада - это город, который расположен на востоке Египта. Расположен в Африканской части Египта. Является туристическим центром на Красном море.
Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира. Он является административным центром одной из 27 египетских провинций - мухафазы Красное Море. В 2018 году численность его населения составляла 400 000 человек.
Название Хургада происходит от арабского названия растения, произрастающего в этой местности - селитрянки.
Погода и климат в Хургаде
Климат Хургады, впрочем, как и всего Египта - тропический пустынный. Осадков никогда не бывает летом и практически не бывает зимой. В год в городе выпадает 5 мм осадков.
Средняя температура января +16,4 °С. Поэтому купальный сезон там длится почти весь год.
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