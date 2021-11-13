На популярном курорте Египта нашествие опасных насекомых: умерло трое людей

Скорпионы заполнили Египет / pixabay.com

В курортном городе Египта Асуан нашествие ядовитых скорпионов. Оно случилось из-за сильных штормов и уже убили своими укусами трех человек.

Более того, как пишет ВВС, 450 человек обратились за медпомощью.

Отмечается, что в пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил были сильные ливни и град с грозой, которые и принесли в город скорпионов.

Кроме того, люди боятся массового появления змей, которые часто появляются после таких бедствий.

Власти страны уже направили дополнительные дозы противоядия в медицинские центры в селах и городах вблизи гор и пустынь.

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Между тем, медики не спешат делать массовую прививку населения, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. А людей призывают оставаться дома, избегать мест с деревьями и быть внимательными.

В частности, в Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов, яд которых может убить человека менее чем через час. У человека наблюдается затруднение дыхания, подергивание мышц и необычные движения головы.

Напомним, в Луцке у женщины из глаза достали огромного паразита. Как оказалось, заражение гельминтом произошло после укуса обычного комара.

Пациентка говорит, что в районе отекшего века у нее было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.

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