На популярном курорте Египта нашествие опасных насекомых: умерло трое людей

Отдыхающим рекомендуют не выходить на улицу, а особенно просят не посещать парки.
В курортном городе Египта Асуан нашествие ядовитых скорпионов. Оно случилось из-за сильных штормов и уже убили своими укусами трех человек.
Более того, как пишет ВВС, 450 человек обратились за медпомощью.
Отмечается, что в пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил были сильные ливни и град с грозой, которые и принесли в город скорпионов.
Кроме того, люди боятся массового появления змей, которые часто появляются после таких бедствий.
Власти страны уже направили дополнительные дозы противоядия в медицинские центры в селах и городах вблизи гор и пустынь.
Между тем, медики не спешат делать массовую прививку населения, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. А людей призывают оставаться дома, избегать мест с деревьями и быть внимательными.
В частности, в Египте обитают два вида одних из самых смертоносных в мире толстохвостых скорпионов, яд которых может убить человека менее чем через час. У человека наблюдается затруднение дыхания, подергивание мышц и необычные движения головы.
Напомним, в Луцке у женщины из глаза достали огромного паразита. Как оказалось, заражение гельминтом произошло после укуса обычного комара.
Пациентка говорит, что в районе отекшего века у нее было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.
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