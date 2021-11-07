Заразил комар: в Луцке у женщины из глаза достали гигантского паразита

Комар заразил женщину / pixabay

В Луцке у женщины из глаза достали огромного паразита. Как оказалось, заражение гельминтом произошло после укуса обычного комара.

Пациентка говорит, что в районе отекшего века у нее было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.

Врач выяснил, что под кожей у женщины был гельминт. После этого в срочном порядке было проведено хирургическое вмешательство под местным обезболиванием.

Большого паразита следовало достать как можно быстрее, чтобы он не перебрался и спрятался глубже в другом участке лица.

Во время операции у женщины достали гельминта длиной 9 сантиметров, пишет Радіо Трек.

Реклама

Как сообщил врач, виной всему был комар, который укусил и заразил женщину.

Медик объяснил, что это произошло при условии, что насекомое через кровь собаки или кота перенесло возбудитель человеку.

Врач посоветовал пациентке отнести паразита в лабораторию, чтобы определить пол. Как оказалось, самка может оставить в крови личинки, которые усугубят состояние здоровья человека.

Это грозит серьезными последствиями для здоровья: ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Ранее сообщали, что в Ирпене Киевской области стоматологи без согласия матери удалили 9-летней девочке 12 молочных зубов. Обошлась эта процедура в 13 тысяч гривен. Теперь есть риск, что у ребенка будут проблемы с ростом коренных зубов.

А Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.

На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить. На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.

Врач-стоматолг Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей в ее клинике Only kids, утверждает, что не занималась рукоприкладством. По ее словам, обнародованные видеоролики, на которых запечатлено насилие над детьми, – ненастоящие.

Читайте также: