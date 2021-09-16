УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров

16 сентября 2021, 15:32

В курортном Бердянске увидели полчища комаров.

Тучи из комаров в Бердянске / скриншот

В Запорожской области на популярном украинском курорте Бердянск увидели полчища комаров. Туристы показали шокирующие кадры целых туч усеянных комарами.

"Автор видео уверяет, что серые тучи - это скопления комаров, которые ветер несет над территорией Курорта в Бердянске", - сказано под видео опубликованном на странице Новости Бердянска в Facebook.

Отметим, в августе этого года, люди в Бердянске не выходили на улицы после 21 часа и закрывали все окна. Все также из-за нашествия комаров.

Местная власть еще летом решила обработать территорию, распылив специальные химические средства. Прежде всего обрабатывали детсады, затем – жилые районы.

Предварительно известно, что деньги на обработку города выделили еще весной. Но службы не начали заниматься обработкой.

Реклама

Читайте такжеНевозможно купаться: курортный Бердянск терпит новое нашествие

В комментариях украинцы отреагировали иронично на опубликованное видео.

"Сегодня с обеда на азмоле появилось много мошек", "Их уносит ветром в ад, где им и место", "Такого кошмара за всю жизнь свою не могу припомнить", - отмечают пользователи Сети.

Отметим, этим летом в Бердянске туристы жаловались не только на огромное количество комаров но и на медуз. Люди утверждали, что отдых превращался в ад.

viber
Бердянск Запорожская область
Сейчас вы просматриваете новость «"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомоганиеГороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомогание Морозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в УкраинеМорозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в Украине Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношенийГороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерейТоп-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

Последние новости

15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

15:32

"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров Видео

15:32

Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

Реклама
15:25

Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

15:20

Жесткие правки к антитабачному законопроекту №4358 вредят малому бизнесу-эксперт

15:02

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

14:53

Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками Видео

14:43

Пожарный в Польше побил детей из Украины: у одного из мальчиков сломан нос

14:41

Аномальные изменения климата являются лишь началом будущего худшего: генсек ООН Видео

14:27

К чему снится паук: толкование известных сонников

14:17

В Виннице учительницу подозревают в развращении малолетнего школьника

14:08

Махинации со справками и прививками: в Украине усилят наказание за подделку COVID-сертификатов

13:43

Зеленский созывает срочное заседание СНБО: готовят введение новых санкций Видео

13:27

Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и наступит настоящее бабье лето Видео

13:23

Защита дорог "Большой стройки": с 1 октября штрафы за перегруженные фуры будут автоматическими

13:16

Исторические рекорды сменились падением: в Европе резко рухнула цена на газ

13:11

10-летняя школьница умерла в Полтаве: стало плохо на уроке физкультуры

12:59

Усик снялся в клипе скандальных крымских певиц, которые не признавали войну с Россией Видео

Реклама
12:55

Самый вкусный тыквенный крем-суп от Ольги Сумской: простой рецепт Видео

12:27

Притворялся копом и использовал фото сына: в Одессе поймали педофила-рецидивиста

12:27

Алла Мазур показала редкое фото с мамой в день своего рождения

12:21

Тяжелые наркотики и русские командиры: задержанный боевик рассказал о "службе" в ДНР Видео

12:19

"Спаси и сохрани": в лифте киевской многоэтажки вместо установления связи повесили иконы

12:18

"Россия в Крыму и на Донбассе – оккупант": Кулеба раскритиковал "избирательные карусели" в ОРДЛО

12:00

Надвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеоудар Видео

11:50

Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача Видео

11:36

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Карпатах: одной из женщин спасают руку Видео

11:20

В Запорожье площадь Маяковского просят переименовать в честь известного порноактера

11:16

ООН бойкотировала Крымскую платформу: Кулеба разнес организацию и пообещал разобраться Видео

10:57

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

10:56

Мощный взрыв в Карпатах: СМИ выяснили возможную причину ЧП и имена погибших и пострадавших Видео

10:40

"Люди в России должны иметь право выбора": в ЕС могут не признать парламентские выборы в РФ

10:37

Выбросил тело в лесополосе: отец задушил своего трехлетнего сына на Сумщине

10:28

Выдавали себя за сотрудников банка и украли десятки миллионов: на Сумщине разоблачили банду аферистов

10:16

Мадонна в фате с трудом уместила грудь в непристойное боди

09:51

Врачи рассказали, как алкоголь влияет на давление Видео

09:38

Тука объяснил, зачем России Черное и Азовское моря Видео

09:37

"Раздали бы пенсионерам лучше": в Сети возмущаются свалкой авокадо в Киеве

Реклама
09:33

Если б было море спайса - рецензия и обзор на фильм Дюна 2021 Дени Вильнева Видео

09:32

Собирал на игрушки: во Львове 3-летний мальчик отдал все свои сбережения на лечение больной девочки Видео

09:13

Вакцинация от гриппа: чего ждать от нового эпидсезона Видео

08:53

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений

08:33

Коронавирус в Украине: впервые с мая - более 5 тысяч новых случаев COVID-19, смертей - больше сотни Видео

08:32

Развели костер во время привала: в Карпатах подорвалась группа туристов с детьми, 2 человека погибли Видео

08:10

В Белом доме прокомментировали возможность передачи Киеву системы Железный купол Видео

07:59

Пока Россия шантажирует Европу, платить цену за газ придется Украине мнение

07:57

"Пройдитесь по инфекционному отделению": глава Минздрава ответил противникам вакцинации Видео

07:33

Улучшает иммунитет: ученые объяснили, зачем нужна третья доза вакцины Pfizer Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять