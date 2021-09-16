"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров

Тучи из комаров в Бердянске / скриншот

В Запорожской области на популярном украинском курорте Бердянск увидели полчища комаров. Туристы показали шокирующие кадры целых туч усеянных комарами.

"Автор видео уверяет, что серые тучи - это скопления комаров, которые ветер несет над территорией Курорта в Бердянске", - сказано под видео опубликованном на странице Новости Бердянска в Facebook.

Отметим, в августе этого года, люди в Бердянске не выходили на улицы после 21 часа и закрывали все окна. Все также из-за нашествия комаров.

Местная власть еще летом решила обработать территорию, распылив специальные химические средства. Прежде всего обрабатывали детсады, затем – жилые районы.

Предварительно известно, что деньги на обработку города выделили еще весной. Но службы не начали заниматься обработкой.

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В комментариях украинцы отреагировали иронично на опубликованное видео.

"Сегодня с обеда на азмоле появилось много мошек", "Их уносит ветром в ад, где им и место", "Такого кошмара за всю жизнь свою не могу припомнить", - отмечают пользователи Сети.

Отметим, этим летом в Бердянске туристы жаловались не только на огромное количество комаров но и на медуз. Люди утверждали, что отдых превращался в ад.