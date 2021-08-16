Полчища комаров осаждают Кирилловку: лезут через все щели

К счастью, комары не кусаются / скриншот

Этим летом туристы на украинских курортах столкнулись с множеством не очень приятных сюрпризов, которые преподнесла им природа. Люди уже успели насмотреться на медуз, морских блох и даже пауков.

На этот раз гости и жители Кирилловки страдают от нашествия комаров. Отдыхающие публикуют в сети кадры, на которых видно, что на любых освещенных участках их собирается тысячи. Насекомые облепили подоконники и двери.

Читайте такжеНе медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напастьКомаров едва останавливают москитные сетки на окнах и дверях - в помещение они пытаются пробраться через любые щели. Таких комаров называют однодневками, они в Кирилловке и других прибережных населенных пунктах летают тучами.

К счастью, не кусаются

Комары-однодневки или, как пишет Википедия, комары-звонцы свое название получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев (до 1000 в секунду). Взрослые особи, за редкими исключениями, не питаются, их ротовые органы недоразвиты. Личинки комаров-звонцов, некоторые из которых известны как мотыль, живут в придонном иле. Личинки питаются детритом и микроорганизмами, некоторые являются хищниками. Комары-звонцы безвредны для человека, во взрослом состоянии питаются нектаром и росой.

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Нашествие живности на юге Украины

В июле туристы показали пляжи Кирилловки, которые были усеяны медузами. Как говорят отдыхающие, песок устилают медузы сплошным ковром. Купаться в море невозможно - в воде отдыхающих прямо у берега жалят медузы.

В курортном Бердянске люди пожаловались на неудобства при купании на пляжах. Людям не давали покоя морские блохи. Укус насекомого довольно неприятный и напоминает укус комара.