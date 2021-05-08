В Госдуме сделали оскорбительное заявление в адрес Украины и Зеленского

В Госдуме РФ обвинили Украину в отсутствии собственной позиции по вопросу Второй мировой войны / Reuters

Российский депутат Госдумы Руслан Бальбек резко раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о Второй мировой войне и назвал Украину "чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя". Он утверждает, что Зеленский якобы отрицает роль народов Советского Союза в борьбе с нацизмом.

В заявлении РИА Новости Бальбек, комментируя слова Зеленского о том, что нацизм является абсолютным злом, против которого украинцы воевали "вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими" народами, сделал выпад в адрес ОУН УПА и сказал, что якобы по словам Зеленского народы СССР, дескать, отсиживались в тылу, пока американцы и англичане противостояли нацизму.

"Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА, остальные были так - сбоку припеку", - заявил российский депутат.

Кроме того, он утверждает, что Зеленский якобы "заврался" в трактовке истории, а Украина, дескать, уже не государство, "а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя".Читайте также"Нацизм – зло": Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения

"Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину "правильного" трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина - это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений - это только вопрос цены", - подчеркнул Руслан Бальбек.

День памяти и примирения в Украине