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В Индии родился ребенок с 8 конечностями: у него 4 руки и 4 ноги

22 января 2022, 00:05
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Жители считают, что малыш - воплощение божества.

младенец, ребенок, малыш
У ребенка 4 ноги и 4 руки / Reuters

В Индии 17 января появился на свет необычный ребенок. У малыша 8 конечностей - 4 ручки и 4 ножки.

Видео его первой встречи с родными зрителям показал телеканал Citi India News, а издание Daily Star выяснило, почему младенцем так сильно восхищаются местные жители.

По словам медиков, две пары лишних конечностей - это осложнения во время беременности.

Но индусов это не переубеждает. Они верят, что малыш - воплощение бога Брахмы, который также изображен с восемью конечностями. Он почитается в индуизме, как творческая сила и создатель вселенной.

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Напомним, в Киеве горе-няня прыгала на фитнес-мяче с грудничком. Женщина не обращала внимания на его разъяренные крики.

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