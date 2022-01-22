В Индии родился ребенок с 8 конечностями: у него 4 руки и 4 ноги

У ребенка 4 ноги и 4 руки / Reuters

В Индии 17 января появился на свет необычный ребенок. У малыша 8 конечностей - 4 ручки и 4 ножки.

Видео его первой встречи с родными зрителям показал телеканал Citi India News, а издание Daily Star выяснило, почему младенцем так сильно восхищаются местные жители.

По словам медиков, две пары лишних конечностей - это осложнения во время беременности.

Но индусов это не переубеждает. Они верят, что малыш - воплощение бога Брахмы, который также изображен с восемью конечностями. Он почитается в индуизме, как творческая сила и создатель вселенной.

Читайте такжеВ страшном пожаре на Киевщине погиб годовалый ребенок: многодетная 18-летняя мать жила в банеНа данный момент неизвестен пол ребенка и его имя. Также пока нет информации о том, будут ли малышу проводить операцию по удалению дополнительных органов.

Напомним, в Киеве горе-няня прыгала на фитнес-мяче с грудничком. Женщина не обращала внимания на его разъяренные крики.

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