В Киеве горе-няня "занималась спортом" на фитнес-мяче вместе с грудничком на руках: малыш вздрагивал

Сеть возмутило видео одной из квартир Днепровского района.
В Сети появилось скандальное видео. На кадрах ролика, запечатленного в Киеве, нанятая на работу няня, успокаивала грудного младенца прыжками на фитнес-мяче. Пользователи жестко раскритиковали женщину.
Видео опубликовано в Facebook-группе жителей микрорайонов Березняки и Русановка. Его обнародовала мама мальчика.
По ее словам, горе-няню зовут Елена Балаева. Родители уже прекратили с ней сотрудничество.
"Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней", – отметила мать малыша.
В ролике женщина настолько сильно прыгала на мяче с младенцем на руках, что он весь вздрагивал. Малыш испугался, но няню это не остановило. Она продолжала заниматься спортом.
Также мать ребенка говорит, что Балаева специализируется только на работе с младенцами и хочет работать в Днепровском районе Киева (Русановка, Березняки, Левобережная).
Напомним, в селе Бузова на Киевщине произошла ужасная трагедия. В результате пожара скончался годовалый ребенок. Малыш умер потому, что в помещении загорелась печка.
Также ранее в Черниговской области 18 января в результате пожара погибли четыре человека. Среди них - трое детей.
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