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В Кыргызстане на пике имени Путина водрузили украинский флаг

25 мая 2022, 12:30

Пик Владимира Путина, который расположен на севере Кыргызстана в Чуйской области в горной системе Тянь-Шань, теперь украшен украинским флагом.

Путин, флаг
Владимир Путин и украинский флаг на пике его имени / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В горах Кыргызстана на пике имени российского диктатора Владимира Путина альпинисты вывесили флаг Украины. Такое видео в Twitter выложила пользовательница под ником "Альпинистка с веткой".

"Если в мире существует пик Путина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы подняли и повесили флаг на вершине, представления не имеем кто", – подписала она

Справка. Пик Владимира Путина – горная вершина в Кыргызстане. Она расположена в горной системе Тянь-Шань. Расположена на севере страны в Чуйской области. В честь российского диктатора пик назвали в 2011 году.

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Напомним, ранее виллу дочери диктатора РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой во французском Биаррице украсили украинскими флагами.

Кадрами поделился украинский журналист Михаил Ткач.

На снимке, кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

К слову, официально миру известно о двух дочерях президента РФ Владимира Путина, которые родились в его официальном браке с Людмилой Шкребневой.

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Автор: Егор Бунин
флаг Украины Владимир Путин
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