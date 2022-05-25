В Кыргызстане на пике имени Путина водрузили украинский флаг

Владимир Путин и украинский флаг на пике его имени / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В горах Кыргызстана на пике имени российского диктатора Владимира Путина альпинисты вывесили флаг Украины. Такое видео в Twitter выложила пользовательница под ником "Альпинистка с веткой".

"Если в мире существует пик Путина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы подняли и повесили флаг на вершине, представления не имеем кто", – подписала она

Справка. Пик Владимира Путина – горная вершина в Кыргызстане. Она расположена в горной системе Тянь-Шань. Расположена на севере страны в Чуйской области. В честь российского диктатора пик назвали в 2011 году.

Читайте такжеВ Латвии избили парня с украинским флагом на плечах: нападавшего быстро отыскали и задержали

Напомним, ранее виллу дочери диктатора РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой во французском Биаррице украсили украинскими флагами.

Кадрами поделился украинский журналист Михаил Ткач.

На снимке, кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

К слову, официально миру известно о двух дочерях президента РФ Владимира Путина, которые родились в его официальном браке с Людмилой Шкребневой.

Другие новости: