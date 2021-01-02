В Мексике после прививки от COVID врач угодил в больницу

В Мексике госпитализировали врача после COVID-вакцины / Reuters

В Мексике была госпитализирована врач, после того, как получила прививку от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.

Недомогание она почувствовала через час после вакцинации, пишет ТАСС.

"32-летняя врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии... после того, как у нее стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание после введения [вакцины]", - говорится в сообщении минздрава страны.

Помимо этого, у госпитализированной возможно энцефаломиелит - воспаление в спинном или головном мозге. Ранее у нее выявили аллергию на антибиотик триметоприм. Состояние женщины стабильное.

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Прививать медиков в Мексике начали 24 декабря. Препарат Pfizer/BioNTech, который получают врачи, одобрен мексиканской Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков.

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