В Мексике после прививки от COVID врач угодил в больницу

У госпитализированной возможно энцефаломиелит - воспаление в спинном или головном мозге.
В Мексике была госпитализирована врач, после того, как получила прививку от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.
Недомогание она почувствовала через час после вакцинации, пишет ТАСС.
"32-летняя врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии... после того, как у нее стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание после введения [вакцины]", - говорится в сообщении минздрава страны.
Помимо этого, у госпитализированной возможно энцефаломиелит - воспаление в спинном или головном мозге. Ранее у нее выявили аллергию на антибиотик триметоприм. Состояние женщины стабильное.
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Прививать медиков в Мексике начали 24 декабря. Препарат Pfizer/BioNTech, который получают врачи, одобрен мексиканской Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков.
Российская вакцина от коронавируса в Украине: новости
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.