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В Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов

26 октября 2020, 12:02

По данным правозащитников, с начала суток силовики задержали уже 60 человек.

Протесты в Беларуси
26 октября в Беларуси объявлена народная забастовка / Фото tut.by

Минувшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума, а сегодня в стране продолжились акции протеста. Митингующих снова пытаются разогнать силовики.

В частности, в Минске ОМОН задерживает участников студенческого марша на проспекте Независимости, передает Euroradio. Сообщается об еще одном задержании во время студенческого марша у площади Якуба Коласа.

При этом у технического университета с самого утра дежурят полицейские автомобили, а подходы к главному корпусу перекрыты лентами.

Как сообщает правозащитная организация Вясна, с начала суток силовики задержали уже 60 человек. Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 48. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.

Протесты в Беларуси - последние новости:

  • В понедельник, 26 октября, в Беларуси объявлена народная забастовка. Студенты не выходят на учебу, а работники предприятий останавливают работу.
  • В Минске на предприятии "Белкоммунмаш" на забастовку вышли инженеры. Также есть информация, что многие сотрудники взяли сегодня выходной за свой счет.
  • На предприятии "Минский электротехнический завод" основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.
  • На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.
  • Студенты белорусских вузов БГПУ, МГЛУ, БНТУ, Института бизнеса БГУ присоединились к забастовке.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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