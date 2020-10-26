В Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов

По данным правозащитников, с начала суток силовики задержали уже 60 человек.
Минувшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума, а сегодня в стране продолжились акции протеста. Митингующих снова пытаются разогнать силовики.
В частности, в Минске ОМОН задерживает участников студенческого марша на проспекте Независимости, передает Euroradio. Сообщается об еще одном задержании во время студенческого марша у площади Якуба Коласа.
При этом у технического университета с самого утра дежурят полицейские автомобили, а подходы к главному корпусу перекрыты лентами.
Как сообщает правозащитная организация Вясна, с начала суток силовики задержали уже 60 человек. Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 48. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.
Протесты в Беларуси - последние новости:
- В понедельник, 26 октября, в Беларуси объявлена народная забастовка. Студенты не выходят на учебу, а работники предприятий останавливают работу.
- В Минске на предприятии "Белкоммунмаш" на забастовку вышли инженеры. Также есть информация, что многие сотрудники взяли сегодня выходной за свой счет.
- На предприятии "Минский электротехнический завод" основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.
- На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.
- Студенты белорусских вузов БГПУ, МГЛУ, БНТУ, Института бизнеса БГУ присоединились к забастовке.
Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.