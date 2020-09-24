В Минске закатили истерику из-за непризнания Киевом инаугурации Лукашенко

Украина не самостоятельна в принятии своих внешнеполитических решений, решили в МИД Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на непризнание международным сообществом инаугурации Александра Лукашенко.
В заявлении, размещенном на сайте МИД Беларуси, среди прочего, дана оценка позиции Украины по этому поводу.
"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", - говорится в документе.
В этом контексте белорусские дипломаты прокомментировали результаты сотрудничества Украины и ЕС.
"Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя Правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны", - отмечается в заявлении.
В документе также говорится о том, что Беларусь продолжит поддерживать "братский украинский народ".
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Ранее сообщалось о том, что визит президента Владимира Зеленского в Беларусь отменен.
По словам посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в белорусском Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Накануне состоялась тайная инаугурация Лукашенко.