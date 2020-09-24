В Минске закатили истерику из-за непризнания Киевом инаугурации Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко / Reuters

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на непризнание международным сообществом инаугурации Александра Лукашенко.

В заявлении, размещенном на сайте МИД Беларуси, среди прочего, дана оценка позиции Украины по этому поводу.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", - говорится в документе.

В этом контексте белорусские дипломаты прокомментировали результаты сотрудничества Украины и ЕС.

"Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя Правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится о том, что Беларусь продолжит поддерживать "братский украинский народ".

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Ранее сообщалось о том, что визит президента Владимира Зеленского в Беларусь отменен.

По словам посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в белорусском Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.