В Москве с криками "фашисты" и "позор" сорвали показ фильма про Голодомор в Украине

Срыв показа фильма в Москве "Цена правды" / Скриншот

В Москве на показ фильма "Цена правды" о Голодоморе в Украине ворвались несколько десятков неизвестных в медицинских масках и сорвали мероприятие. Впоследствии на место происшествия приехали правоохранители и продержали зрителей в помещении несколько часов.

Ворвавшись молодые люди начали скандировать "Всем на пол", "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим". Утверждается, что в зале были операторы телеканала НТВ, снимавшие нападение, передает "Радио Свобода".

В конце концов организаторы мероприятия вызвали полицейских. К их приезду большинство мужчин, которые сорвали показ, скрылись с места происшествия. Однако правоохранители не бросились их догонять, вместо этого допрашивали посетителей кинопоказа всю ночь. В частности, от них требовали заполнить анкету и рассказать о цели посещения мероприятия. Почему посетителей не выпускали, силовики не уточнили.

В итоге силовики забрали видео с камер наблюдения, видеорегистратор и часть оборудования сигнализации. Адвоката внутрь также не пустили.

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Справка. "Цена правды" – это фильм польского режиссера Агнешки Голланд. В нем рассказывается история репортера Гарета Джонса, который в 1933 году первым в западной прессе сообщил о Голодоморе против украинцев в СССР. Его премьера состоялась в 2019 году.

Центр "Мемориал", в офисе которого проходило мероприятие, исследует репрессии в СССР и современной России. Министерство юстиции России признало правозащитный центр "иностранным агентом" в 2014 году.