В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

Что сказал Марк Рютте:
- Трамп заставит страны ЕС тратить больше 2% ВВП на оборону
- Войска КНДР в России – угроза Западу
- РФ поставляет новейшие технологии Северной Корее
Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтолкнет страны НАТО к более посильным тратам на оборону. Союзникам придется вкладывать больше 2% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
В рамках заявления перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште он рассказал о том, что значит для Украины избрание Трампа президентом США.
"Он (Дональд Трамп) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону", - заметил Рютте.
Рютте согласился с критикой Трампа в адрес Европы, связанной с необходимостью увеличить расходы на оборону. Риторика Трампа заставит страны Альянса тратить более 2% ВВП на военные расходы.
Угроза от КНДР
Также генеральный секретарь НАТО выразил желание работать вместе см Трампом для того, чтобы противостоять "новым опасным угрозам", которые связаны с подключением КНДР к войне РФ против Украины.
"Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею", - подчеркнул Марк Рютте.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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ВСУ столкнулись в боях с военными КНДР в Курской области, сообщили журналисты Reuters. По их сведениям, бой состоялся 4 ноября.
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