В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

Вступление КНДР в войну РФ против Украины – новая угроза, которой нужно противостоять, сказал Марк Рютте.

https://glavred.info/world/v-nato-sdelali-prognoz-o-politike-trampa-po-alyansu-10612166.html Ссылка скопирована

Трамп подтолкнет страны НАТО тратить больше денег на оборону - Рютте / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Марк Рютте:

Трамп заставит страны ЕС тратить больше 2% ВВП на оборону

Войска КНДР в России – угроза Западу

РФ поставляет новейшие технологии Северной Корее

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтолкнет страны НАТО к более посильным тратам на оборону. Союзникам придется вкладывать больше 2% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

В рамках заявления перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште он рассказал о том, что значит для Украины избрание Трампа президентом США.

видео дня

"Он (Дональд Трамп) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону", - заметил Рютте.

Рютте согласился с критикой Трампа в адрес Европы, связанной с необходимостью увеличить расходы на оборону. Риторика Трампа заставит страны Альянса тратить более 2% ВВП на военные расходы.

Угроза от КНДР

Также генеральный секретарь НАТО выразил желание работать вместе см Трампом для того, чтобы противостоять "новым опасным угрозам", которые связаны с подключением КНДР к войне РФ против Украины.

"Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею", - подчеркнул Марк Рютте.

Кратко об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР на войне РФ и Украины – новости по теме:

Как сообщил Главред, Силы обороны Украины на днях нанесли удар по северокорейским войскам в Курской области. Информацию подтвердили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

ВСУ столкнулись в боях с военными КНДР в Курской области, сообщили журналисты Reuters. По их сведениям, бой состоялся 4 ноября.

Россия намерена сформировать 5 батальонов из военных КНДР, отметила и.о постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова. Согласно ее сведениям, 12 тысяч северокорейских солдат проходят обучение на пять полигонах в Восточном округе РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред