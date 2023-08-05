В Новороссийске "окунули" корабль РФ: пропагандисты "наехали" на Минобороны – ISW

Пропагандисты агрессора России в истерике призвали ведомство Шойгу, дескать, "перекрыть Украине доступ к Черному морю", отметили американские аналитики.

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Пропагандисты России считают, что Минобороны РФ должно было признать удар дронами по БДК Оленегорский горняк / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Военные пропагандисты страны-агрессора России обвинили Минобороны оккупантов в том, что ведомство солгало о якобы "перехвате беспилотников" вместо признания повреждения большого десантного корабля Оленегорский горняк. Так называемые "военкоры" призвали, мол, "перекрыть Украине доступ к Черному морю". Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российские военные пропагандисты обвинили Минобороны РФ во лжи из-за реакции ведомства на атаку бухты в Новороссийске.

По мнению представителей пропаганды, министерство Шойгу должно было признать повреждение корабля Оленегорский горняк, а не заявлять о якобы "перехвате беспилотников".

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Кроме того, они призвали Минобороны РФ, дескать, "перекрыть Украине доступ к Черному морю".

Также аналитики Института изучения войны подчеркнули, что ряд российских "блогеров" не видит реализации "последовательной информационной политики" Минобороны РФ, и это создает условия для общественного резонанса.

Атака военно-морской базы РФ в Новороссийске

4 августа неизвестные дроны-камикадзе атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. В Министерстве обороны оккупантов обвинили в инциденте Украину и отчитались о, дескать, "уничтожении всех дронов огнем с кораблей".

Выяснилось, что был подбит большой десантный корабль России. Один из отсеков корабля затопило, вследствие чего судно перевернулось на бок. Корабль буксировали к берегу.

В Военно-морских силах ВСУ, комментируя сведения об атаке базы ЧФ РФ в Новороссийске, заявили, что Украина к инциденту непричастна. При этом в ВМС подчеркнули, что корабль оккупантов был существенно поврежден.

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