В Пентагоне поведали, передавали ли Украине противокорабельные ракеты Гарпун

США не передавали Украине противокорабельные ракеты Гарпун / Reuters

США пока не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки от третьих стран, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге, сообщает Twitter Министерства обороны США.

Так представитель Пентагона прокомментировал информацию СМИ о том, что США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

США предоставили Украине мощные гаубицы М777

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине для защиты от РФ 155-мм гаубицы M777 американского производства.

Это полевая буксируемая гаубица, которая изготавливается компанией BAE Systems. Она считается самой легкой гаубицей подобного типа и может транспортироваться на внешней подвеске вертолета.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали получать немецкое оружие для борьбы с российской агрессией. Германия вооружила ВСУ мощными противотанковыми гранатометами и минами.

Ранее стало известно, из каких регионов РФ больше всего бойцов погибли в Украине. Путин боится бунтов, которые могут возникнуть в крупных городах РФ из-за потерь военных на войне в Украине, поэтому отправляет воевать больше бойцов из так называемых депрессивных регионов, а Москву и Санкт-Петербург "бережет".

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