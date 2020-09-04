В РФ намекнули на влияние алкоголя на состояние Навального

Алексей Навальный / Reuters

Алкоголь мог быть одним из факторов, который повлиял на состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, сообщает РИА Новости.

"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем", — сказал Сабаев.

По его мнению, ухудшение самочувствия оппозиционера могло быть вызвано даже длительным пребыванием на солнце или же переохлаждением. "Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", — отметил токсиколог.

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Сабаев рассказал, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального. По его словам, это доказывает отсутствие токсинов в организме. "Любой токсикант <...>, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след", — добавил Сабаев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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Как подчеркнул он в комментарии журналистам, в Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.