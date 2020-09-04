В РФ намекнули на влияние алкоголя на состояние Навального

Любые внешние факторы могли повлиять на здоровье Алексея Навального, подчеркнул Александр Сабаев.
Алкоголь мог быть одним из факторов, который повлиял на состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, сообщает РИА Новости.
"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем", — сказал Сабаев.
По его мнению, ухудшение самочувствия оппозиционера могло быть вызвано даже длительным пребыванием на солнце или же переохлаждением. "Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", — отметил токсиколог.
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Сабаев рассказал, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального. По его словам, это доказывает отсутствие токсинов в организме. "Любой токсикант <...>, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след", — добавил Сабаев.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
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Как подчеркнул он в комментарии журналистам, в Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.